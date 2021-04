Votre aspirateur est livré avec différents réglages de puissance en fonction du modèle. Vous trouverez ci-dessous les réglages recommandés pour une utilisation quotidienne normale de chaque modèle.

Pour le SpeedPro : votre aspirateur Philips SpeedPro dispose de deux niveaux pour la puissance d'aspiration : 1 et 2. Le réglage recommandé pour une utilisation quotidienne normale est 1. Le réglage le plus élevé est 2, qui offre une puissance d'aspiration plus forte. Le réglage 2 est destiné à être utilisé uniquement pour nettoyer des zones très sales. La batterie se déchargeant très rapidement en réglage 2, il est préférable d'utiliser le réglage 1 de votre aspirateur pour une quantité de poussière normale.

Pour le SpeedPro Max : le réglage le plus élevé de votre aspirateur Philips SpeedPro Max est Turbo, qui offre une puissance d'aspiration très forte. C'est pourquoi la batterie de l'appareil se décharge très rapidement en réglage Turbo. Ce réglage est destiné à être utilisé uniquement pour nettoyer des zones très sales. Il ne convient pas pour un usage quotidien. Pour une quantité de poussière normale, utilisez le réglage 1 ou 2 de votre Philips SpeedPro Max.