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Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8311/11 , HX8596/21 , HX8514/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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