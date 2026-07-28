Assistance Philips Comment éliminer les taches blanches/brunes sur la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips Avent ?

Les taches blanches/brunes sont du calcaire. Il s'agit des résidus des minéraux naturellement contenus dans l'eau qui s'accumulent dans les appareils car ils ne s'évaporent pas avec l'eau chauffée. Plus l'eau est calcaire, plus vite les dépôts se forment. Bien que le calcaire ne soit pas dangereux en tant que tel, il est peu esthétique, difficile à nettoyer et peut nuire au fonctionnement des appareils ou endommager leurs composants si vous le laissez s'accumuler. Nous vous recommandons de détartrer le stérilisateur au moins toutes les 2 semaines pour assurer un fonctionnement efficace. Suivez les instructions ci-dessous pour détartrer correctement votre appareil.

Instructions étape par étape Pour le stérilisateur pour biberon Philips Avent SCF291 Versez 12 ml (2,5 cuillères à café) de vinaigre blanc (5 % d'acide acétique) et 120 ml (4 oz) d'eau dans le réservoir d'eau. Placez le petit panier sur le socle. Mettez le couvercle sur le panier.

Remarque : placer le petit panier sur le socle permet d'éviter les éclaboussures de liquide chaud. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Faites fonctionner l'appareil pendant 5 minutes. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes. Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement. Éliminez toute trace de calcaire avec une éponge. Rincez à nouveau et essuyez le socle à l'aide d'un chiffon humide.

Remarque : les résultats du détartrage peuvent varier en fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence de détartrage. Répétez le cycle de détartrage si nécessaire. Rincez également le petit panier et le couvercle pour éliminer la solution à base de vinaigre. Pour le stérilisateur et sèche-biberon Philips Avent SCF293 Versez 12 ml (2,5 cuillères à café) de vinaigre blanc (5 % d'acide acétique) et 120 ml (4 oz) d'eau dans le réservoir d'eau. Placez le petit panier sur le socle. Mettez le couvercle sur le panier.

Remarque : placer le petit panier sur le socle permet d'éviter les éclaboussures de liquide chaud. Réglez le bouton de marche/arrêt sur le mode de stérilisation. Appuyez ensuite dessus pour allumer l'appareil. Faites fonctionner l'appareil pendant 5 minutes. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes. Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement. Éliminez toute trace de calcaire avec une éponge. Rincez à nouveau et essuyez le socle à l'aide d'un chiffon humide.

Remarque : les résultats du détartrage peuvent varier en fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence de détartrage. Répétez le cycle de détartrage si nécessaire. Rincez également le petit panier et le couvercle pour éliminer la solution à base de vinaigre. Remarque : Utilisez uniquement des détartrants à base d'acide citrique et évitez tout autre type d'acide.