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Comment conserver le lait maternel tiré ?

Vous pouvez conserver votre lait maternel au réfrigérateur (en dessous de 4 °C) pendant 4 jours maximum, ou au congélateur (en dessous de -18 °C) pendant 6 à 12 mois dans un biberon, un pot de conservation ou un sachet de conservation du lait maternel Philips Avent. Pour un stockage à long terme, la surgélation (en dessous de -20°C) est fortement recommandée.

Consultez ci-dessous les températures de conservation recommandées ainsi que les points de vente des accessoires de conservation.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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