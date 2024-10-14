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Vous pouvez préparer de délicieux plats avec votre Airfryer Philips. Il existe différentes façons de rechercher de nouvelles recettes à préparer dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez trouver des idées de préparations pour votre Airfryer de Philips de différentes manières :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA555/09 , NA221/09 , HD9875/91 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Pourquoi y a-t-il de la condensation sur le mur près de l'Airfryer Philips ?
Utilisation des fonctions de cuisson vapeur ou vapeur et air de l'Airfryer Philips
Pourquoi mon Airfryer Philips émet-il un signal sonore pendant la cuisson ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
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