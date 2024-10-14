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Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?

Vous pouvez préparer de délicieux plats avec votre Airfryer Philips. Il existe différentes façons de rechercher de nouvelles recettes à préparer dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez trouver des idées de préparations pour votre Airfryer de Philips de différentes manières :

  1. Utilisez l'application HomeID, disponible pour iOS et Android. Rendez-vous sur www.home.id/app pour plus d'informations sur l'application HomeID.
  2. Recherchez des recettes pour l'Airfryer Philips sur Internet.

Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA555/09 , NA221/09 , HD9875/91 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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