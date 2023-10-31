Assistance Philips Comment mettre au rebut la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 en toute sécurité ?

La batterie rechargeable de votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 n'est pas remplaçable. Si vous mettez votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 au rebut, un professionnel qualifié peut retirer la batterie pour la recycler. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas essayer de retirer la batterie vous-même chez vous.



Vous trouverez ici des instructions à l'attention de professionnels qualifiés pour retirer la batterie intégrée en toute sécurité.