Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure le mouvement de brossage afin de détecter si vous commencez à frotter, ce qui peut être dangereux pour vos dents et vos gencives. Si vous frottez régulièrement pendant le brossage, l'application vous recommandera d'activer la fonctionnalité.



Lorsqu'elle est activée, le voyant à la base du manche s'allume en orange et la brosse à dents vibre différemment. La lumière et les vibrations reviennent à la normale quand vous arrêtez de frotter.



Remarque : cette fonctionnalité n'est pas activée automatiquement sur votre brosse à dents. Pour l'activer, consultez la section Comment activer les Informations sur les mouvements ? dans la FAQ.