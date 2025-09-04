ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir féminin Philips ?

Vous pouvez utiliser la grille de rasage de votre rasoir féminin Philips pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot (avec sabot) par exemple.

Avant de commencer :

  • Avant chaque utilisation, vérifiez que la grille de rasage n'est pas endommagée et remplacez-la lorsqu'elle est usée ou endommagée.
  • Assurez-vous que l'appareil est propre.
  • Utilisez toujours le sabot lorsque vous utilisez votre rasoir féminin à proximité des zones intimes (l'extérieur et l'intérieur des grandes lèvres).
  • Utilisez votre rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche, ou sur une peau propre et sèche.
  • Pour des résultats optimaux, exfoliez-vous la peau quelques jours avant de vous raser.


Astuce : les principes présentés dans les vidéos ci-dessous s'appliquent à tous les modèles de rasoirs féminins, y compris ceux qui diffèrent des modèles illustrés. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance