Assistance Philips Que signifient les lumières sur mon Philips OneBlade ?

L'anneau lumineux sur le manche de votre OneBlade peut s'allumer dans différentes couleurs. Vous trouverez ci-dessous la signification de ces couleurs et les mesures à prendre.



Veuillez noter que la première fois que vous allumez votre appareil, l'ensemble des couleurs disponibles s'allumeront les unes après les autres pour vous accueillir dans l'univers OneBlade !

Lumière bleue Clignotements bleus : votre OneBlade est en mode de connexion, ce qui signifie qu'il recherche votre appareil mobile ou qu'il est en cours de connexion.

votre OneBlade est en mode de connexion, ce qui signifie qu'il recherche votre appareil mobile ou qu'il est en cours de connexion. Lumière bleue fixe : votre OneBlade est connecté à votre appareil mobile via Bluetooth®. Lumière orange Clignotements orange : si l'anneau lumineux commence à clignoter en orange avec diminution de l'intensité lumineuse, la batterie de votre OneBlade est faible. Lorsque l'anneau lumineux clignote rapidement en orange, la batterie de votre OneBlade est vide. Lumière blanche Clignotements blancs : votre OneBlade est en train de charger !

: votre OneBlade est en train de charger ! Lumière blanche fixe : votre OneBlade est entièrement chargé et prêt à l'emploi. Pour économiser de l'énergie, ce voyant s'éteint automatiquement 30 minutes environ après la charge complète de l'appareil.