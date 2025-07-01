Assistance Philips Comment connecter mon Philips OneBlade à l'application Philips OneBlade ?

Remarque : ces informations ne concernent que les utilisateurs du Philips OneBlade 360 avec connectivité. Pour savoir si votre modèle est concerné, recherchez le logo Bluetooth® sur l'emballage ou le manuel d'utilisation. Si votre modèle de OneBlade n'offre pas de connectivité, vous pouvez toujours l'ajouter à votre profil dans l'application Philips OneBlade pour bénéficier de fonctionnalités telles que le suivi de l'état de la lame.



Les utilisateurs de modèles de OneBlade compatibles Bluetooth® sont invités à se connecter à l'application Philips OneBlade pour accéder à des fonctionnalités, conseils, astuces et autres informations utiles supplémentaires.



Téléchargez et installez l'application Philips OneBlade sur votre appareil mobile iOS ou Android pour commencer. Pour plus de détails sur l'application, consultez l'emballage de votre OneBlade (recherchez les logos de l'application et du Google Play Store !) Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre appareil mobile, puis ouvrez l'application. Suivez les instructions fournies dans l'application pour connecter votre OneBlade. L'anneau lumineux sur le manche clignote en bleu pendant l'établissement de la connexion, puis s'allume en bleu continu une fois la connexion établie.