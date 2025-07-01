Comment résilier mon forfait Manche du OneBlade Club ?

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Les abonnés au OneBlade Club disposent d'un délai de rétractation leur permettant de renvoyer leur OneBlade. Les abonnés peuvent renvoyer leur OneBlade dans les 30 jours suivant sa réception. Le montant réglé pour le manche vous sera alors entièrement remboursé.
Passé 30 jours, vous pouvez annuler votre forfait Manche depuis votre compte Club OneBlade. Les futurs paiements seront annulés à condition que Philips ait reçu l'appareil au moins deux jours avant la prochaine date de paiement.
Cliquez sur votre pays de résidence dans la liste ci-dessous pour accéder à votre abonnement au OneBlade Club :
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Remarque : le processus de retour diffère pour les clients en République tchèque et en Pologne. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment en suivant les instructions de retour ici.
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Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP4631/65 , QP4530/30 .
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