ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment mettre à jour les données de mon abonnement au OneBlade Club ?

En tant qu'abonné au Club OneBlade de Philips, vous pouvez modifier vos données personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte, Où vous pourrez mettre à jour des informations telles que votre adresse de livraison et votre mode de paiement. Cliquez sur votre pays de résidence dans la liste ci-dessous pour accéder à votre abonnement au OneBlade Club :

Autriche
Belgique
République tchèque
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
États-Unis


Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'accéder aux pages Web ci-dessus en utilisant Google Chrome.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance