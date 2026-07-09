Assistance Philips Que faire si mon appareil Club OneBlade se casse ou est défectueux ?

Si votre Philips OneBlade 360 est défectueux, vous pouvez demander une réparation ou un remplacement via le site Web de Philips. Si la défaillance se produit pendant la période d'abonnement, la réparation ou le remplacement sont généralement gratuits.



Si l'appareil est perdu, volé ou endommagé suite à une mauvaise utilisation pendant la période d'abonnement, le prix de vente total peut vous être facturé.