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Les réservoirs d'eau de mon aspirateur Philips AquaTrio passent-ils au lave-vaisselle ?

Les réservoirs d'eau et le bac à poussière (AquaTrio série 9000) de votre aspirateur Philips AquaTrio ne passent pas au lave-vaisselle. Découvrez comment nettoyer ces pièces dans notre article ci-dessous.

aquatrio 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01.

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