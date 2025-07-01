Mon aspirateur Philips AquaTrio convient-il à chaque sol, moquette et tapis ?
Pour en savoir plus sur toutes les surfaces sur lesquelles vous pouvez utiliser votre Philips AquaTrio série 7000 ou 9000, lisez notre article ci-dessous.
Aspirez et lavez tous types de sols durs avec votre Philips AquaTrio série 7000, à l'exception des parquets en bois brut et du carrelage avec joints profonds. Si vous utilisez votre appareil sur les sols en lino, veillez à ce que celui-ci soit correctement posé pour éviter que la brosse AquaSpin ne l'aspire.
Si vous nettoyez régulièrement et facilement vos sols durs délicats à la serpillère humide, le Philips AquaTrio série 7000 est aussi adapté.
Testez l'appareil sur une petite zone discrète pour vous assurer qu'il convienne à votre sol.
Remarque : vous ne pouvez pas utiliser votre AquaTrio série 7000 sur les tapis et moquettes. La brosse AquaSpin ne convient qu'aux sols durs.
Aspirez et lavez en même temps Votre Philips AquaTrio série 9000 est adapté à l'aspiration et au lavage en simultané. Inutile d'aspirer le sol avant de le laver, car la configuration Aspiration et nettoyage lave activement votre sol dur pour capturer toutes sortes de saletés, dont les liquides et les taches.
Sols durs Cette configuration permet d'aspirer et de laver tous les types de sols durs, à l'exception des parquets en bois brut.
N'utilisez la configuration Aspiration et nettoyage sur un sol en lino que lorsqu'il est correctement posé pour éviter que la brosse AquaSpin ne l'aspire.
Sols délicats Si vous nettoyez régulièrement et facilement vos sols durs délicats à la serpillère humide, vous pouvez aussi utiliser le Philips AquaTrio série 9000. La configuration Aspiration et nettoyage comprend des brosses en microfibre qui éliminent efficacement et en douceur les saletés, les taches et les éclaboussures.
Pour les tapis et moquettes, utilisez uniquement l'aspirateur à sec. Il n'est pas possible d'utiliser la configuration Aspiration et nettoyage car la brosse AquaSpin ne convient qu'aux sols durs.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XW9384/01, XW7110/01, XW9385/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›