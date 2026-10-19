Assistance Philips Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques d'origine et la nouvelle tétine Natural Response ?

Avec une tétine Natural d'origine, une tétine anti-coliques ou un biberon traditionnel, le lait s'écoule habituellement sans effort. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un débit de tétine plus élevé lors du passage à la tétine Natural Response.

Laissez votre bébé se familiariser avec la nouvelle tétine. Observez les signaux qu'envoie votre bébé pour savoir si vous devez changer de tétine. Le tableau ci-dessous présente des recommandations quant au choix de débit avec une tétine Natural Response lorsque vous débutez. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur les signaux du bébé lorsqu'il tète.

Nouvelle présentation des tétines sur les emballages de produits en 2025 ! Nos emballages de produits sont actuellement mis à jour afin de clarifier la présentation. La nouvelle présentation utilise des couleurs facilement reconnaissables et offre une meilleure lisibilité du débit des tétines. Nouvelle présentation, mêmes tétines dans l'emballage !