ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?

Les tétines Natural Response sont conçues pour ressembler au sein. Cependant, seules les tétines Natural Response sont conçues pour réagir comme un sein et ne libérer du lait que lorsque votre bébé tète activement.

Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays. Si vous n'avez plus l'emballage, vous pouvez reconnaître cette tétine grâce aux caractéristiques suivantes :

  • Le bout de la tétine est doté d'une fente en J au lieu d'un trou rond.
  • Le bout de la tétine ne présente pas de spirale.
  • Trois chiffres figurent sur les côtés des tétines Natural, contre un seul pour les tétines Natural Response.

N'alternez pas entre les tétines Natural et les tétines Natural Response, car cela pourrait perturber la manière de téter de votre bébé. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour voir quelle tétine vous avez.

Tétine Natural Response

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance