Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?

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Les tétines Natural Response sont conçues pour ressembler au sein. Cependant, seules les tétines Natural Response sont conçues pour réagir comme un sein et ne libérer du lait que lorsque votre bébé tète activement.
Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays. Si vous n'avez plus l'emballage, vous pouvez reconnaître cette tétine grâce aux caractéristiques suivantes :
N'alternez pas entre les tétines Natural et les tétines Natural Response, car cela pourrait perturber la manière de téter de votre bébé. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour voir quelle tétine vous avez.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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