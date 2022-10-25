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Comment reconnaître une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips

Pour savoir comment obtenir une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips, regardez la vidéo ci-dessous. 

Une consistance de pâte optimale est indiquée par la bannière verte « parfaite », tandis qu'une consistance de pâte signalée par une bannière rouge est « trop sèche » ou « trop collante/humide ».

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HR2665/96, HR2660/00, HR2665/93. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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