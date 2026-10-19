ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment utiliser mon aspirateur-robot Philips HomeRun pour la première fois ?

Pour commencer à utiliser votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun, suivez les étapes et les vidéos dans notre article ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU5000/10, XU5100/10, XU5100/20. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance