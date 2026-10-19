Comment utiliser mon aspirateur-robot Philips HomeRun pour la première fois ?

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Pour commencer à utiliser votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun, suivez les étapes et les vidéos dans notre article ci-dessous.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 7000.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 7000.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 3000.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 3000.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 5000.
1. Déballez les composants.
2. Ôtez les couvercles de protection.
3. Installez la station :
4. Installez le tapis. Retirez les autocollants du tapis.
5. Préparez votre robot pour le rendre opérationnel. Votre robot Philips est livré presque entièrement assemblé, mais il reste quelques étapes à réaliser pour qu'il soit opérationnel :
6. Chargez le robot et attendez qu'il soit complètement chargé.
Remarque :
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 5000.
1. Vous pouvez faire fonctionner le robot avec l'application Philips HomeRun intuitive et facile à utiliser. Scannez le QR code sur la couverture du Guide de démarrage rapide ou recherchez « application Philips HomeRun » dans votre boutique d'applications.
2. Configurez la connexion Wi-Fi. Assurez-vous que le robot ainsi que votre appareil mobile disposent d'une bonne couverture Wi-Fi et que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte.
Remarque :
En cas d'échec de l'appairage Wi-Fi :
Remarque : Si le voyant du robot clignote en orange, cela signifie que l'appairage Wi-Fi a échoué. (voir l'image ci-dessous)
Comment activer et désactiver la sécurité enfant à partir du robot :
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 6000.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 6000.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU5000/10, XU5100/10, XU5100/20. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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