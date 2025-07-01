Assistance Philips Comment résilier mon forfait Remplacement de la lame du OneBlade Club ?

Vous pouvez résilier votre forfait Remplacement de la lame à tout moment en accédant à votre compte. Cliquez sur votre pays de résidence dans la liste ci-dessous pour gérer votre abonnement au OneBlade Club (utilisez Google Chrome pour des résultats optimaux) :



Autriche

Belgique

République tchèque

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Portugal

Roumanie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

États-Unis