Assistance Philips Puis-je connecter ma caméra bébé à une unité parents d'un autre écoute-bébé ?

Non. L'unité parents de l'écoute-bébé connecté Philips Avent (SCD921, SCD923) et de l'écoute-bébé connecté Premium (SCD971, SCD973) ne peut se connecter qu'à l'unité bébé incluse dans le même emballage. Par exemple, elle ne peut pas être connectée à la caméra bébé connectée Philips Avent (SCD641, SCD643).



Si vous souhaitez afficher plusieurs caméras et unités bébé, connectez-les via l'application Philips Avent Baby Monitor+.