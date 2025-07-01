Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?

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Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.
Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.
Remarque :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HC3722/15, HC5722/15, HC5734/15. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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