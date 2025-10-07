Assistance Philips Comment restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids ?

Dans certains cas, il est possible de restaurer une série de brossages dans l'application Philips Sonicare for Kids.

Sélectionnez le profil de l'enfant dans l'application. Sélectionnez le bouton calendrier à gauche de l'écran. Sélectionnez l'option « Mon calendrier » (My calendar). Cliquez sur le soleil et/ou la lune en fonction des données manquantes pour qu'une coche verte apparaisse à côté du jour correspondant. Une icône jaune devrait apparaître à la place du « X » rouge. Accédez au Tableau de bord parent (Parent Dashboard). Cliquez à l'endroit des demi-cercles jaunes. Ils représentent les sessions du matin et du soir concernées par la demande de modification. Sélectionnez la coche verte. Voilà, les crédits des sessions manquées seront ajoutés et les séries de brossages restaurées !

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec l'application Philips Sonicare for Kids, contactez-nous directement via le lien Contacter le service d'assistance Philips | Philips pour obtenir de l'aide.









