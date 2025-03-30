Assistance Philips Utilisation du tire-lait électrique mains libres Philips Avent

Pour tirer votre lait de manière efficace, sûre et confortable, il est indispensable d'apprendre à assembler et à utiliser correctement votre tire-lait électrique mains libres Philips.

Nos outils pratiques et nos tutoriels vidéo vous aideront pas à pas, de l'assemblage du tire-lait au tirage du lait, sans oublier le nettoyage et les conseils pour choisir la bonne taille.

Mesurer la taille de votre mamelon Il est essentiel d'utiliser une taille de téterelles et d'inserts adaptée, afin de vous offrir un confort optimal, d'éviter toute douleur et de tirer votre lait de manière efficace. Regardez la vidéo ci-dessous ou utilisez notre outil de mesure numérique pour savoir comment trouver la bonne taille. Comment l'assembler Regardez notre guide vidéo pour assembler votre tire-lait rapidement et en toute simplicité. Comment le démonter Suivez les étapes de ce guide vidéo pour démonter votre tire-lait. Vérification de votre taille Avant de commencer à tirer votre lait, regardez cette vidéo pour vérifier à nouveau la taille de vos téterelles ou de vos inserts. Utilisation Découvrez comment tirer votre lait confortablement. Nettoyage et désinfection Apprenez à nettoyer votre tire-lait et à le préparer pour chaque séance de tirage. Besoin d'aide ? Si vous avez encore besoin d'aide pour utiliser votre tire-lait, consultez la page produit et le mode d'emploi en ligne, ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.