Nous croyons aux bienfaits des fruits et légumes qui sont une excellente source de vitamines, de minéraux et de fibres. Et comme l'affirme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « il est important de varier les fruits et légumes et de les consommer frais de préférence. »

Comment faire pour consommer la dose journalière conseillée de 400 g de fruits et légumes ? Sous forme de jus ! Vous connaissez ainsi exactement le contenu de chaque verre et profitez de boissons délicieuses de première fraîcheur, préparées chez vous au quotidien.