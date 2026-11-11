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Enceintes de fête

Enceintes de fête (3)

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Enceintes de fête

Enceinte de fête Bluetooth®

TAX7207/10
  • Jeux de lumière à 360°
  • Connexion PartyLink sans fil
  • Batterie rechargeable
  • 80 W RMS. Puissance maximale de 160 W.

Prix de vente recommandé

CHF 439.00

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Enceinte de soirée Bluetooth

TAX5000E/10
  • 200 W max (100 W RMS), Bass+
  • Jeu de lumières sur toute l’enceinte
  • Bluetooth® Auracast™ et TWS
  • Batterie remplaçable, entrée secteur
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Nouveau

Enceinte de soirée Bluetooth

TAX3000EM/10
  • 120 W max (60 W RMS), Bass+
  • Éclairages de fête synchronisés avec le rythme
  • Bluetooth® Auracast™ et TWS
  • Jusqu’à 10 heures d’autonomie
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