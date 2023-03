Signalez votre parcours avec un éclairage extérieur plus lumineux

Signaler les futurs mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites : marches arrière, manœuvres, virages ou arrêts. Et lorsque de mauvaises conditions météorologiques réduisent la visibilité, une signalisation vive et puissante est encore plus importante. Les lampes de signalisation Philips Ultinon Pro3100 vous offrent les performances dont vous avez besoin. Utilisées pour les feux de recul, elles éclairent la zone située juste derrière votre voiture ou votre moto (plus vous voyez, plus vous êtes en sécurité) ; utilisées pour les feux antibrouillards arrière, elles offrent aux autres usagers de la route un supplément de temps vital pour réagir.