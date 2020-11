L'éclairage automobile Philips : un niveau de qualité inégalé

Cela fait plus de 100 ans que l'éclairage Philips doté de technologies de pointe est réputé dans le secteur automobile. Les produits de qualité automobile Philips sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), pour un niveau de fabrication invariablement élevé. Les grands constructeurs automobiles font le choix des lampes Philips, car ils reconnaissent leur qualité. La lumière est vive et puissante, le faisceau lumineux précis, et l'esthétique haut de gamme. Tout pour profiter de trajets plus fluides et plus sûrs.