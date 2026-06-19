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Arrêté
11961U30CWB2
Type de lampe : W5W
12 V, effet lumière du jour 6 000 K
Système automobile avancé
Nombre de lampes : 2
Le signalement des mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les lampes de signalisation LED Philips Ultinon Pro3000 produisent un effet lumière du jour puissant jusqu'à 6 000 K pour vos feux de position et éclairages intérieurs. Votre voiture en dit long sur vous, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation LED Philips.
Qu'il s'agisse des feux de stationnement ou des lampes de la boîte à gants, du tableau de bord ou du coffre, les lampes LED Philips Ultinon Pro3000 vous offrent une répartition uniforme de la lumière. Leur grand angle permet de projeter la lumière là où vous en avez besoin.
Profitez de l'expérience plug-and-play : les lampes Philips Ultinon Pro3000 sont équipées de culots standard, pour un remplacement plus simple et plus rapide.
Notation globale