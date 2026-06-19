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Arrêté

Ultinon Pro3000 SILampe de signalisation automobile

11961U30CWB2

Faites-vous remarquer
Pour une conduite élégante, montez en gamme avec les feux de position LED [˜W5W] Philips Ultinon Pro3000. Leur luminosité à effet lumière du jour et leur élégance offrent style et sécurité.
Voir tous les avantages

Lampes de signalisation durables et élégantes

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  • Type de lampe : W5W

  • 12 V, effet lumière du jour 6 000 K

  • Système automobile avancé

  • Nombre de lampes : 2

Signalez votre parcours avec un éclairage extérieur plus lumineux

Le signalement des mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les lampes de signalisation LED Philips Ultinon Pro3000 produisent un effet lumière du jour puissant jusqu'à 6 000 K pour vos feux de position et éclairages intérieurs. Votre voiture en dit long sur vous, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation LED Philips.

Optimisé pour une meilleure visibilité

Qu'il s'agisse des feux de stationnement ou des lampes de la boîte à gants, du tableau de bord ou du coffre, les lampes LED Philips Ultinon Pro3000 vous offrent une répartition uniforme de la lumière. Leur grand angle permet de projeter la lumière là où vous en avez besoin.

Facile d'utilisation et compatible avec de nombreux modèles de voitures

Profitez de l'expérience plug-and-play : les lampes Philips Ultinon Pro3000 sont équipées de culots standard, pour un remplacement plus simple et plus rapide.

Spécificités Techniques

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