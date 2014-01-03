Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.