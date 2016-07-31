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Arrêté
193V5LSB2/01
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Admirez les images LED saisissantes de cet écran Philips. Son design compact et son système de fixation VESA vous apportent une grande souplesse d'installation dans votre espace de travail. Un excellent choix !
V-line
18,5" / 47 cm
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
3.5
sur 6
40
Avis
remlot
31/07/2016
France
Acheteur vérifié
tèléviseur
Très belle qualité de l'image mais le son un peu moins bon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 193V5LSB2 LCD monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 193V5LSB2 LCD monitor
mapico55
23/11/2017
Deutschland
Erstklassiger Monitor mit hervorragenden Farben
Ich habe mir den Monitor gekauft, da ich bereits gute Erfahrungen mit einem älteren Modell gemacht habe. Die Farben sind intensiv und kräftig, jedoch nicht zu Übersteuert, sondern ausgeglichen. Die Größe des Bildschirms ist für zu Hause eigentlich ideal, wenn man nicht gerade auf überdimensionale Bildschirme besteht. Die Bedienung ist einfach in der Handhabung, ebenso ist das Anschließen kein Problem. Allerdings sollte die Beigefügte CD mit Software und Bedienungsanleitung an einem besseren Platz deponiert werden, da meine CD zerbrochen in der Verpackung war. Den Inhalt der CD konnte ich mir dann aber Problemlos über den Support von Philips downloaden. Alles in allem ein empfehlenswertes Gerät für ZUhause oder in einem kleinen Büro!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 193V5LSB2 LCD monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 193V5LSB2 LCD monitor
marguds
24/10/2017
Nederland
Mooi en groot beeld
Mooi scherm met mooie kleuren en een groot beeld. Makkelijk in gebruik en in te stellen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite