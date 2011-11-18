Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Assistance
220V3LAB/00
Arrêté
Puis-je modifier les réglages de couleur de mon moniteur ?
L'écran LCD est-il résistant aux rayures ?
Quelle est la fréquence d'actualisation recommandée pour les moniteurs LCD ?
Comment nettoyer la surface de l'écran LCD ?
Comment régler la résolution ?
Que faire si je ne parviens pas à procéder aux réglages du moniteur ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit