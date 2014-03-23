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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

220V4LAB/00

4.1

| (23) Avis | 83% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 22" (55,9 cm)

La fixation VESA apporte de la souplesse

Compact pour gagner de la place

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

23

Avis

83%

recommandent ce produit

1

23/03/2014

France

France

Entière satisfaction sur toute laligne; félicitations !

Rien à reprocher concernant ce produit, il est un merveilleux matériel qui me donne entière satisfaction pour les besoins qui me sont nécessaires.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

07/10/2013

Deutschland

Deutschland

einschalten & genießen

Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Date d'utilisation 2021-11-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Date d'utilisation 2021-11-02

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