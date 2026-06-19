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Arrêté
221S3UCS/00
S-line
21,5" (54,6 cm)
Moniteur USB
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Le moniteur USB Philips est capable d'afficher des images et de s'alimenter directement à partir des ports USB de votre ordinateur portable au moyen d'un unique câble USB. Aucun autre cordon d'alimentation ou câble vidéo n'est nécessaire, pour une connexion 1 câble ultra-basse consommation simple entre votre ordinateur et votre moniteur.
Le moniteur USB utilise un rétroéclairage LED spécial basse consommation lui permettant de s'alimenter directement via les ports USB de votre ordinateur portable. Il consomme environ 9 watts, soit près de moitié moins qu'un moniteur classique.
Notation globale
Dans de rares cas, si les ports USB de votre ordinateur portable ne transmettent pas suffisamment de courant pour le moniteur, il peut être nécessaire d'acheter un adaptateur secteur en option.