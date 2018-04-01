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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Avis

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Fonctionnalité SmartControl Lite. Un excellent choix !

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Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 21,5" (54,6 cm)

L'écran AH-IPS affiche des images impressionnantes avec de grands angles de vue

Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

La fixation VESA apporte de la souplesse

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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3.3

sur 6

3

Avis

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Cet avis a été rédigé pour 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

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19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Cet avis a été rédigé pour 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Date d'utilisation 2019-02-19

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Date d'utilisation 2019-02-19

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