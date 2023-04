Design respectueux de l'environnement

Les téléviseurs Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.