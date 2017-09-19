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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

La fixation VESA apporte de la souplesse

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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17/11/2016

Danmark

Danmark

Acheteur vérifié

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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