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Arrêté
24PHS4022/12
Téléviseur LED ultra-plat
Conçu pour le divertissement, le téléviseur Philips 4000 apporte une image de qualité au petit écran. Il est suffisamment compact pour être transportable de pièce en pièce rapidement et facilement, tandis que son design minimaliste trouve sa place dans tous les intérieurs.
60 cm (24")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
4.2
sur 6
9
Avis
canaillerl
11/12/2017
France
bon produit
bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
chtiprof
19/09/2017
France
bon produit pour utilisation cuisine ou chambre
Produit de qualité qui présente l'avantage d'avoir une sortie satellite. Le son est correct pour ce type de produit (son clair et suffisamment fort). L'image est très belle malgré sa résolution sur le papier mais vue la taille de l'écran cela suffit amplement et le full HD n'apporterait rien de plus. L'écran est fin (d'ailleurs Philips pourrait prendre une photo de profil de cet appareil car je n'en ai pas trouvé sur internet) ce qui est idéal pour une pose murale. Côté design, j'ai retiré une étoile car je ne suis pas fan du cadre brillant noir de l'écran (c'est histoire de goût) et j'aurais préféré un bord plutôt de couleur alu brossé (ça fait plus chic). Les bords restent fins ce qui est appréciable. Niveau utilisation, j'ai également retiré une étoile car le mode d'emploi est très succinct mais cela reste intuitif donc pas trop pénalisant pour moi. Enfin pour terminé, j'ai retiré une étoile au niveau performance car j'aurais bien aimé une prise RJ45 pour rendre cet appareil connecté car vue la taille, beaucoup peuvent acheter ce type de produit pour la cuisine et au XXIème siècle, nombre sont ceux qui cuisinent via Internet pour les recettes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
KisDaddy
13/08/2018
Deutschland
Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!
Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.