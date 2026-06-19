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  • Un écran respectueux de l'environnement
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

271P4QPJEB/00

Un écran respectueux de l'environnement
Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED AMVA Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.
Voir tous les avantages

avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

Un écran respectueux de l'environnement

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Écran Full HD

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Fort de sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancée, cet écran AMVA à DEL de Philips propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 178/178 degrés qui garantit des images parfaitement nettes, même en mode pivot à 90 degrés.

DisplayPort transmet les signaux audio et vidéo au moyen d'un unique câble long

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

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