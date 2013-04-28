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  • Écran AMVA haute performance
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Arrêté

Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

273E3QHSB/00

4.5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Écran AMVA haute performance
Cet écran LED AMVA offre des images au contraste très élevé. Grâce à sa grande taille, son grand angle de vue et ses images éclatantes, il vous garantit d'agréables moments.
Voir tous les avantages

pour un contraste très élevé et des images éclatantes

Écran AMVA haute performance

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Écran Full HD

LED AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

LED AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode Pivot 90 degrés.

Résolution Full HD 16/9 pour les jeux et la vidéo

Résolution Full HD 16/9 pour les jeux et la vidéo

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

28/04/2013

France

France

Globalement, un très bon produit

Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

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23/01/2013

Italia

Italia

Abbagliante

Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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03/06/2012

Deutschland

Deutschland

Erster Bildschirm der meine Anforderungen erfüllt.

Das Produkt hat dank seines AMVA-Panels einen super Blickwinkel.Zwar schliert das Bild etwas, doch das ist zu verkraften, denn das wird durch guter Kontrast und super Bildqualität wet gemacht. Auch die Größe überzeugt für den attraktiven Preis. Nach einem Asus VS248h, welcher 3 mal fehler aufwies und einem Dell u2312hm, das erkenntliche Lichthöfe hatte und zusätzlich Kontrastarm war, ganz zu schweigen vom bekannten "IPS-Glitzern", hab ich mich für diesen Philips entschieden und dieser stellte mich erst zufrieden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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