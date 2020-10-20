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273V7QJAB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
4.6
sur 6
18
Avis
100%
recommandent ce produit
bibi-2
20/10/2020
België
Acheteur vérifié
Beau rendu d'image
Facile a installer. Image stable et beau rendu. Belles couleurs et de plus avec le télétravail devenu la routine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2020-06-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2020-06-20
reini1
15/01/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Stebu60
30/12/2019
Deutschland
gutes Preis-, Leistungsverhältnis
Grosses Lob an den Hersteller! Identisches Produkt hat bei intensiver Nutzung 10 Jahre gehalten!
Avantages
Gute Auflösung in großem Format
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2019-11-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2019-11-30
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse