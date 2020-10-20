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  • Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
  • Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Moniteur LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Avis | 100% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.

La fixation VESA apporte de la souplesse

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

18

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

20/10/2020

België

België

Acheteur vérifié

Beau rendu d'image

Facile a installer. Image stable et beau rendu. Belles couleurs et de plus avec le télétravail devenu la routine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2020-06-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Moniteur LCD Full HD

Date of Use 2020-06-20

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

30/12/2019

Deutschland

Deutschland

gutes Preis-, Leistungsverhältnis

Grosses Lob an den Hersteller! Identisches Produkt hat bei intensiver Nutzung 10 Jahre gehalten!

Avantages

Gute Auflösung in großem Format

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2019-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2019-11-30

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