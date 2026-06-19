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  • Une polyvalence infinie
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Arrêté

Signage SolutionsAffichage LED

27BDL6115L/00

Une polyvalence infinie
Créez une image en 16:9 de n'importe quelle taille, ou même une vue panoramique impeccable au format 32:9 grâce à une configuration modulaire captivante et originale. Un affichage parfait pour les présentations et les contenus professionnels.
Voir tous les avantages

Ouvrez le champ des possibles

Une polyvalence infinie

  • 27"

  • Direct View LED

Le public peut se concentrer sur les présentations et les applications de bureau

Contraste élevé et luminosité exceptionnelle

Installation et maintenance simples grâce aux câbles standard fiables

Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.

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