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27BDL6119L/00
Une polyvalence infinie
Créez une image en 16:9 de n'importe quelle taille, ou même une vue panoramique impeccable au format 32:9 grâce à une configuration modulaire captivante et originale. Un affichage parfait pour les présentations et les contenus professionnels.Voir tous les avantages
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Affichage LED
total
recurring payment
Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.
Créez des murs vidéo sans cadre de n'importe quelle forme, taille ou résolution. Grâce à leur conception modulaire, les boîtiers des écrans LED professionnels Philips sont adaptables à n'importe quel espace. Construisez de vastes installations immersives ou agencez des motifs attrayants. Aménagez en toute simplicité des murs vidéo parfaitement raccords intégrant des portes ou d'autres ouvertures.
Les dalles LED affichent des couleurs extrêmement fidèles, avec une uniformité de la luminosité d'environ 97 %. La qualité d'image est ainsi presque parfaite.
Accédez aux composants électroniques et remplacez-les facilement lors de l'entretien et de la maintenance. Les modules du boîtier peuvent être retirés sans difficulté et en toute sécurité à l'aide de l'outil de retrait dédié.
Image/affichage
Pratique
Alimentation
Conditions de fonctionnement
Boîtier
Module
Accessoires
Divers
Données d'emballage
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