Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
32PHS5525/12
Portable. Abordable.
Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.
80 cm (32")
Téléviseur LED
Pixel Plus HD
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 6
9
Avis
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Avantages
helderheid en geluid.
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2021-10-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Avantages
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2021-04-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2020-11-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED 32PHS5525 LED-TV
Date d'utilisation 2020-11-12
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.