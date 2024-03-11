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Arrêté
32PHT4112/12
Téléviseur LED ultra-plat
Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/T2/C
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
3.7
sur 6
27
Avis
84%
recommandent ce produit
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Avantages
Good picture, easy to operate.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Date d'utilisation 2022-03-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Date d'utilisation 2022-03-10
K@ripe
21/04/2020
España
Acheteur vérifié
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Avantages
Buena imagen y sonido.
Contre
No aplica.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Date d'utilisation 2018-04-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Date d'utilisation 2018-04-21
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.