Go to promotion

Achetez dès maintenant un téléviseur Ambilight et recevez le jeu Assassin’s Creed !

En savoir plus

ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Image principale

Arrêté

6500 seriesTéléviseur LED plat Full HD avec Android™

40PFK6540/12

3.4

| (21) Avis

Téléviseur LED plat Full HD avec Android

Téléviseur Full HD série 6500 avec Android : l'esthétique en plus. Doté d'un moteur Perfect Pixel HD pour des images saisissantes, de l'Ambilight, d'un design moderne et de matériaux authentiques, ce téléviseur donne une nouvelle dimension à votre expérience visuelle.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Ambilight 2 côtés

Téléviseur LED plat Full HD avec Android

  • 102 cm (40")

  • Téléviseur LED Full HD

  • Dual Core, 8 Go, extensible

  • DVB-T/C/S/S2

Le design moderne complète l'intérieur d'aujourd'hui

Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.

Pied central incliné jouant avec la géométrie

Nous avons choisi pour notre pied central incliné une finition argentée brillante, puis nous l'avons associé à un collet incliné ultra-fin, afin de créer un design en accord parfait avec n'importe quel intérieur moderne.

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

21

Avis

15/11/2016

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Tolles Bild, Lautsprecher naja...

schönes Design, viele Einstellmöglichkeiten, sehr gutes Bild

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™

28/03/2016

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Prima TV

Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD

28/03/2016

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Prima TV

Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

  2. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  3. Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.

  4. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  5. L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.

  6. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  7. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  8. La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.

  9. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  11. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  12. La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.