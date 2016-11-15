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Arrêté
40PFK6540/12
Téléviseur LED plat Full HD avec Android
Téléviseur Full HD série 6500 avec Android : l'esthétique en plus. Doté d'un moteur Perfect Pixel HD pour des images saisissantes, de l'Ambilight, d'un design moderne et de matériaux authentiques, ce téléviseur donne une nouvelle dimension à votre expérience visuelle.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
Dual Core, 8 Go, extensible
DVB-T/C/S/S2
Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
Nous avons choisi pour notre pied central incliné une finition argentée brillante, puis nous l'avons associé à un collet incliné ultra-fin, afin de créer un design en accord parfait avec n'importe quel intérieur moderne.
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.4
sur 6
21
Avis
Roosta
15/11/2016
Österreich
Acheteur vérifié
Tolles Bild, Lautsprecher naja...
schönes Design, viele Einstellmöglichkeiten, sehr gutes Bild
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
NebOrper
28/03/2016
Nederland
Acheteur vérifié
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
RvWijk
28/03/2016
Nederland
Acheteur vérifié
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.