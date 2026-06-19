Philips Active Health Monitoring

Atteignez la perfection grâce à la précision. Active Health Monitoring permet une maintenance rapide, simple et prévisible en affichant l'item de défaillance précis ainsi que son emplacement. Grâce à ce logiciel fonctionnant en temps réel en ligne comme hors ligne, le remplacement de la pièce concernée devient une opération efficace. Il s'agit d'un incontournable pour les propriétaires d'écrans situés dans de nombreux emplacements différents.