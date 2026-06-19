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Arrêté
42BDL5057P/00
107 cm
Avec Android
700 cd/m²
Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Cet écran professionnel Philips est conçu pour répondre aux normes médicales en matière de performance d’affichage en niveaux de gris. L’image optimale obtenue par l’écran peut être utilisée pour examiner des images médicales dans les salles de consultation ou de conférences.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Notation globale