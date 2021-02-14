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  • À la pointe de l'innovation
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran D-Line

43BDL4050D/11

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À la pointe de l'innovation
Époustouflez vos invités avec un système d'affichage plus intelligent et rapide. Avec Wi-Fi intégré et conçu pour exécuter des applications Android, il représente la prochaine étape des solutions d'affichage.
Voir tous les avantages

avec Android

À la pointe de l'innovation

  • 43" (109 cm)

  • Avec Android

  • 450 cd/m²

Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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sur 6

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Avis

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2

14/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

Really hard to use compared to most display screen

Menus are hard to use - not intuitive at all - instructions are poor. Not plug and pay and certainly not effortless - struggling to import content from USB stick.

Avantages

None so far

Contre

Hard to use - difficult to understand - not easy to use

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²

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