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Arrêté
43BDL4050D/11
43" (109 cm)
Avec Android
450 cd/m²
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!
1.0
sur 6
1
Avis
BAM51
14/02/2021
United Kingdom
Really hard to use compared to most display screen
Menus are hard to use - not intuitive at all - instructions are poor. Not plug and pay and certainly not effortless - struggling to import content from USB stick.
Avantages
None so far
Contre
Hard to use - difficult to understand - not easy to use
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²