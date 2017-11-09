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Arrêté

4100 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

43PFT4112/12

4.3

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Téléviseur LED plat Full HD

Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image Full HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 108 cm (43")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
1

09/11/2017

France

France

vraiment content de mon achat

Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

06/11/2017

France

France

Excellent rapport qualité / prix

Pour qui n'est pas intéressé par la connectivité d'un téléviseur mais surtout par sa qualité d'image, cet appareil est ce qu'il vous faut pour peu que vous preniez le temps de le régler à votre goût ! (ne pas se contenter du réglage usine). Simple à mettre en oeuvre, léger pour fixation mural (un petit bémol par l'absence de visserie de support mural), et économique en courant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

26/02/2018

España

España

calidad precio, no puede ser mejor

calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.